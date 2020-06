‘Golden State Killer’ bekent dertien moorden

Joseph James DeAngelo, de Golden State Killer, heeft maandag (plaatselijke tijd) in een rechtbank in Sacramento schuld bekend aan dertien moorden en ongeveer vijftig verkrachtingen. De 74-jarige oud-agent deed de schuldbekentenis in ruil voor het ontlopen van de doodstraf.

DeAngelo stond terecht voor moorden en verkrachtingen in de jaren zeventig en tachtig in elf counties in de staat Californië. Na de overeenkomst met de aanklager en de rechter om schuld te bekennen tegen alle aanklachten wacht de 74-jarige een levenslange gevangenisstraf zonder mogelijkheid van vervroegde vrijlating.

De politie kwam de verdachte in 2018 op het spoor door DNA van de plaats delict te vergelijken met genetische profielen op websites die gebruikt worden om familiestambomen te achterhalen. Hij bleek in de jaren zeventig als politieman te hebben gewerkt in Californië.