Goeroe krijgt levenslang voor misbruik

De 77-jarige Indiase goeroe Asaram Bapu is door een rechtbank in India tot levenslang veroordeeld voor de verkrachting van een zestienjarige volgelinge in 2013, meldde de krant Times of India. Twee andere personen kregen in dezelfde zaak twintig jaar celstraf.

Het is de tweede goeroe in vrij korte tijd die schuldig wordt bevonden aan verkrachting. Vorig jaar augustus kreeg Gurmeet Ram Rahim Singh twintig jaar cel voor misbruik van twee vrouwelijke aanhangers.

Asaram Bapu werd kort na het vergrijp gepakt en zit sindsdien vast. Hij heeft ontkend. Het meisje heeft hem beschuldigd van misbruik toen zij hem samen met haar moeder bezocht in zijn complex in Jodhpur. De ouders van het slachtoffer zijn al jaren volgeling van de goeroe.