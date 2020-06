Goedkoop medicijn helpt bij zware coronagevallen

Een goedkope ontstekingsremmer verbetert de overlevingskansen van ernstig zieke coronapatiënten. Het is als zodanig de eerste behandeling, melden onderzoekers van de universiteit van het Britse Oxford. Het gaat om het medicijn dexamethason. De wetenschappers spreken over een enorme doorbraak.

De sterfgevallen bij patiënten die hulp nodig hadden bij het ademen waren in een periode van vier weken lager bij diegenen die een lage dosis van de ontstekingsremmer kregen, in vergelijking met patiënten met standaardzorg. De studie is voortijdig stopgezet door de belangrijke voorlopige resultaten.

Behandeling met dexamethason verminderde het aantal sterfgevallen met een derde van de patiënten aan de beademing. Bij degenen die alleen zuurstof kregen ging het om een vijfde minder. Er is geen positief effect vastgesteld bij patiënten die geen ademhalingsondersteuning nodig hadden.

De studie met ontstekingsremmers maakt deel uit van de wereldwijde koortsachtige zoektocht van artsen en bedrijven naar behandelingen tegen het coronavirus, waaraan wereldwijd al zo’n 440.000 mensen stierven.

Een topadviseur van de Britse regering voor gezondheidszaken, Chris Whitty, spreekt op Twitter over het belangrijkste onderzoeksresultaat in de strijd tegen het coronavirus tot nu toe. „Aanzienlijke vermindering van sterfte bij mensen die zuurstof of beademing nodig hebben door een algemeen verkrijgbaar, veilig en bekend medicijn. Het zal over de hele wereld levens redden.”