Goedkeuring Groenen bezegelt Ierse regeringscoalitie

De parlementariërs van de twee dominante centrum-rechtse partijen en de kleinere Green Party hebben vrijdagavond ingestemd met de vorming van een nieuwe coalitieregering in Ierland. Dat maakt een eind aan de politieke impasse die al vier maanden duurt. De Groenen kregen de toezegging dat het kabinet de focus zal leggen op maatregelen ten behoeve van het klimaat.

Micheál Martin, de leider van Fianna Fáil, zal zaterdag worden gekozen als premier. In die functie rouleert hij met de huidige minister-president Leo Varadkar van Fine Gael. Dat werd afgesproken in de samenwerkingsdeal die de twee eeuwige rivalen in de Ierse politiek voor het eerst sloten. Halverwege de zittingsperiode van vijf jaar ruilen ze.

De linkse oppositiepartij Sinn Féin kreeg bij de verkiezingen in februari verrassend de meeste stemmen en heeft 37 zetels, evenveel Fianna Fáil en twee meer dan Fine Gael. Het Iers parlement telt 160 afgevaardigden.