Goed seizoen voor Duitse wijnboeren

Duitse wijnboeren hebben een goed seizoen achter de rug. De opbrengst aan druivennat is volgens voorlopige schattingen ongeveer 10,7 miljoen hectoliter en dat is de grootste hoeveelheid sinds 1999.

De opbrengst in de dertien wijngebieden in Duitsland ligt daarmee 23 procent boven het jaargemiddelde. Over de kwaliteit van de uiteindelijke wijn die er van wordt gemaakt, valt nog niets te zeggen. De verwachting zijn echter hoog gespannen. „De wijnliefhebbers kunnen zich verheugen op uitgesproken vruchtvolle witte wijnen en volmondige rode wijnen”, aldus een woordvoerder van het Duitse wijninstituut.

Nog niet alle druiven zijn geplukt. Sommige wijnboeren laten de vruchten nog even verder rijpen voor zoete dessertwijnen.