Glorieuze comeback oud-president Malediven

De oud-president van de Malediven, Mohamed Nasheed, heeft een glorieuze comeback gemaakt bij de parlementsverkiezingen op de eilandenstaat in de Indische Oceaan. Zijn Maledivische Democratische Partij stevent af op een grote overwinning. De voorlopige resultaten van de stembusgang wijzen erop dat de MDP meer dan twee derde van de 87 zetels in de nationale assemblee gaat bezetten.

Nasheed (51), die vijf maanden geleden terugkeerde uit ballingschap, beloofde zijn aanhangers zondag grote schoonmaak te gaan houden en een eind te maken aan de corruptie. „Onze belangrijkste verplichting is rust en orde te brengen in de regering”, zei hij in hoofdstad Malé.

Op basis van 85 procent van de stemmen geteld, voorspelt de kiescommissie 68 afgevaardigden voor de MDP. Jamhooree zou er zeven krijgen en de Progressieve Partij van voormalig machthebber Abdulla Yameen slechts vier. Deze verloor vorig jaar persoonlijk in de presidentsverkiezing ook al ruim van Ibrahim Mohamed Solih (MDP), de vervanger van Nasheed die toen nog niet mocht meedoen.

Nasheed verklaarde plechtig dat „de tijd van Rolexen en Koh-i-Noor voorbij is”, verwijzend naar de schandalen over het aanpakken van dure cadeautjes - gouden horloges en diamanten juwelen - door parlementariërs. „Het parlement dat u nu heeft gekozen bezit integriteit en is niet omkoopbaar”, aldus Nasheed. Hij zei er alles aan te zullen doen van de Malediven, een populaire toeristenbestemming, om te vormen tot een betrouwbare parlementaire democratie.