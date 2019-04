Gletsjers raken ruim 9000 gigaton ijs kwijt

Gletsjers zijn wereldwijd meer dan 9625 gigaton (9625 miljard ton) ijs kwijtgeraakt sinds 1961. Daardoor is de zeespiegel 27 millimeter gestegen.

Dat blijkt uit onderzoek van een international team onder leiding van de Universiteit van Zürich (Zwitserland).

Uit het artikel, dat maandag werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, blijkt dat de hogere temperaturen niet alleen ijs laten smelten op de polen. Ook gletsjers raken enorme hoeveelheden ijs kwijt.

„We verliezen op dit moment 335 miljard ton ijs per jaar”, stelt hoofdonderzoeker Michael Zemp. „Dat is ongeveer drie keer het equivalent van het volume van al het ijs in de Europese Alpen. Dat komt overeen met een zeespiegelstijging van bijna 1 mm per jaar.”

Het team combineerde metingen ter plekke met satellietwaarnemingen. Daaruit kon het afleiden hoeveel ijs er in 19.000 gletsjers is bijgekomen of is verdwenen.