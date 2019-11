Glasalen massaal onderschept in Europa

Europese opsporingsdiensten hebben bij een grootschalige operatie tussen oktober 2018 en april dit jaar 5789 kilo aan glasalen in beslag genomen. Dat meldt politiedienst Europol woensdag. De waardevolle visjes zijn populaire smokkelwaar. De babypalingen hebben een geschatte waarde van 2000 euro per kilo. In totaal werden tijdens de actie 154 vermoedelijke smokkelaars opgepakt.

Er werden 448 acties uitgevoerd door heel Europa. Arrestaties werden verricht in Albanië, Bulgarije, Hongarije, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Noord-Macedonië, Portugal, Spanje en Zwitserland. De operatie had als doel de handel in bedreigde diersoorten in Europa te bestrijden.

Veel glasalen worden naar Azië gesmokkeld. De onderschepte babypalingen zijn weer uitgezet in hun natuurlijke leefomgeving.