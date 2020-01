Glas-in-loodramen Leipziger kerk ingegooid

Tijdens de jaarwisseling in Leipzig zijn 25 vensters ingegooid die onderdeel uitmaken van glas-in-loodramen van de monumentale Thomaskirche in de Duitse stad. Ook in het nabijgelegen Thomashaus zijn de glazen ingegooid.

In de kerk ligt de Duitse componist Johann Sebastian Bach begraven.

Hoe groot de schade is, weet de politie niet. Wel is een onderzoek begonnen naar de vernielingen.

Volgens dominee Britta Taddiken is het maar goed dat er geen mensen in de kerk aanwezig waren; de stenen zouden mensen hebben kunnen verwonden.

De glas-in-loodramen boven de westelijke ingang van de kerk stammen uit de negentiende eeuw, het beschadigde Jugendstil-raam van het Thomashaus uit de vorige eeuw.