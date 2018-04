Giuliani versterkt juridisch team van Trump

De voormalige burgemeester van New York, Rudy Giuliani, sluit zich aan bij het advocatenteam van Donald Trump. Dat houdt zich namens de president bezig met het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar mogelijke Russische inmenging in de verkiezingscampagne.

Een advocaat van Trump, Jay Sekulow, maakte bekend dat Giuliani en twee andere juristen het team komen sterken. „Rudy is geweldig. Hij is al lange tijd mijn vriend en wil deze kwestie in het landsbelang snel oplossen”, zei Trump volgens Sekulow. Giuliani heeft een juridische achtergrond. Hij was in het verleden onder meer een federaal aanklager.