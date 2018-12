Giuliani: Trump laat zich niet ondervragen

De raadsman van de Amerikaanse president Donald Trump Rudy Giuliani heeft zich zondag negatief uitgelaten over het onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen in 2016. De onderzoekscommissie staat onder leiding van voormalig FBI-baas Robert Mueller, een partijgenoot van Giuliani en Trump.

"Over my dead body. Ze zijn lachwekkend. Trump zal zich niet onderwerpen aan een ondervraging door Robert Mueller," zei Giuliani tegen Fox News. Volgens Giuliani kan Trump alleen ondervraagd worden over een paar niet betaalde parkeerbonnen uit de jaren 80 die niet zijn opgehelderd.

Mueller, die mogelijke banden tussen de Trump-campagne en Rusland onderzoekt, heeft meermalen gevraagd om een interview met de president. Vorige maand stuurde het Witte Huis schriftelijke antwoorden op vragen van de onderzoekscommissie over mogelijke inmenging.

Het Witte Huis heeft zich verzet tegen het beantwoorden van vragen over mogelijke belemmering van de rechtsgang. Mocht Mueller besluiten Trump officieel te dagvaarden en de president weigert, dan wordt een juridische strijd verwacht die mogelijk eindigt in het Amerikaanse Hooggerechtshof.