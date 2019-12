Giuliani praat in Oekraïne over corruptie

De persoonlijke advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag met een Oekraïens parlementslid gesproken over de aanpak van corruptie. Rudy Giuliani en Andri Derkach spraken over het oprichten van een Amerikaans-Oekraïense organisatie die corruptie moet aanpakken.

„Jammer genoeg staat ons land centraal bij schandalen over internationale corruptie”, zei Derkach na de ontmoeting. Een van de zaken die hij heeft besproken met Giuliani is hoe Amerikaans hulpgeld beter kan worden gebruikt.

Derkach bracht eerder informatie naar buiten over Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse oud-vicepresident Joe Biden. Een verzoek van Trump aan Oekraïne om Hunter Bidens handelen in Oekraïne te onderzoeken staat nu centraal in het onderzoek naar de afzettingsprocedure in de Verenigde Staten.

Giuliani zou namens Trump druk hebben uitgeoefend op Oekraïne om dat onderzoek erdoor te krijgen. Volgens The New York Times is hij nu in het land om bewijs te vinden dat het afzettingsonderzoek ondermijnt.