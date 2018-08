Gissen naar motief van man die vliegtuig stal

Het is nog onduidelijk wat de 29-jarige man bezielde die vrijdag in Seattle een leeg passagiersvliegtuig stal, er stunts mee uithaalde en uiteindelijk crashte. Volgens Amerikaanse media zou het gaan om Richard Russel, een grondsteward zonder vliegbrevet, die al 3,5 jaar in dienst was van luchtvaartmaatschappij Horizon Air.

Als grondsteward hielp Russel onder meer de bagageafhandelaars. Ook was hij deels verantwoordelijk voor het verslepen van vliegtuigen. Voor Russel aan zijn turbulente vlucht kon beginnen, heeft hij ook eerst met een speciaal voertuig het toestel in de juiste richting gedraaid om op te kunnen stijgen.

Volgens een oud-collega was Russel stil en geliefd bij zijn collega’s. In een video die eerder op YouTube is gepost, vertelt Russel wat zijn werk als grondsteward inhoudt. Hij zegt daarin dat hij veel koffers moet tillen, maar dat daar leuke dingen tegenover staan, waarna een aantal tripjes naar het buitenland wordt getoond. „Uiteindelijk compenseert het elkaar”, beëindigt hij de video.