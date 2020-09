Ginsburg krijgt standbeeld in geboorteplaats New York

Ruth Bader Ginsburg, het vrijdag overleden lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof, krijgt een standbeeld in de wijk Brooklyn in haar geboorteplaats New York. Dat heeft Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York bekendgemaakt.

„Rechter Ruth Bader Ginsburg streefde onbaatzuchtig naar waarheid en gerechtigheid in een wereld van verdeeldheid, gaf stem aan de rechtelozen en nam het op voor mensen die door haat en onverschilligheid aan de kant werden geschoven. Als advocaat, jurist en professor herdefinieerde ze de gelijkheid van mannen en vrouwen en de burgerrechten. Ze was een monumentaal figuur van gelijkheid, en we kunnen het er allemaal over eens zijn dat ze een monument verdient,” zei Cuomo.

De gouverneur installeert de komende dagen een commissie die zaken zoals de opdracht voor vervaardiging van het beeld, de selectie van kunstenaar en de plaats van het standbeeld gaat regelen.