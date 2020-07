Gijzelnemer Oekraïne ondanks klopjacht nog spoorloos

Een gewapende man die in Oekraïne een politieman gijzelde, is ondanks een klopjacht nog spoorloos. De autoriteiten zoeken met onder meer drones en helikopters naar de dader. Daarbij worden ook warmtecamera’s gebruikt.

De 32-jarige man gijzelde donderdag in de stad Poltava een agent bij een poging hem aan te houden. Hij dreigde daarbij met een granaat. Hij ruilde zijn gijzelaar later in voor een andere politieman met hogere rang, die hij meenam in een auto. De dader liet die gijzelaar later vrij en vluchtte een bos in.

Oekraïne werd dinsdag ook al opgeschrikt door een gijzelingsdrama. Toen hield een gewapende man urenlang mensen vast in een bus.