Gijzelnemer Blagnac in voorlopige hechtenis

De jongeman die deze week vier vrouwen urenlang gijzelde in de Zuid-Franse stad Blagnac, nabij Toulouse, is donderdag in staat van beschuldiging gesteld en in voorlopige hechtenis genomen. De officier van justitie heeft de 17-jarige verdachte onder meer vrijheidsberoving, bedreiging met de dood en verboden wapenbezit ten laste gelegd.

De aanklager vertelde dat de gijzelnemer volhoudt lid te zijn van de gewapende tak van de ‘gele hesjes’. Die wil met dit soort acties de aandacht van de media om druk uit te oefenen op de politieke machthebbers. Het pistool waarmee hij na zijn inval in de tabakszaak annex café in de lucht schoot, was nep. De replica van een Beretta was ongeschikt om echte kogels mee af te vuren.

De eigenares van de zaak, haar dochter en twee werkneemsters verklaarden tijdens de gijzeling niet te zijn mishandeld.