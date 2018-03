„Gijzelnemer bekend bij geheime diensten”

De Franse politie weet inmiddels wie de gijzelnemer is in de supermarkt in de Franse plaats Trèbes, melden Fransen media. Het radiostation France Info meldt dat de man bekend is bij de geheime diensten en is opgenomen in een database ter bestrijding van terrorisme en radicalisering.

De Zuid-Franse krant La Dépêche du Midi meldt dat het om een Marokkaan gaat in de leeftijd van dertig tot veertig jaar. Hij werd geïdentificeerd door het kentekennummer van zijn auto die geparkeerd staat bij de supermarkt waar hij vrijdag mensen in gijzeling nam.