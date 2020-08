Gijzelnemer bankfiliaal Le Havre geeft zich over

Een gewapende man die zes mensen gijzelde in een bank in de Franse havenstad Le Havre, heeft zich donderdag overgegeven aan de politie nadat hij zijn gijzelaars had vrijgelaten, zei de politie.

De gewapende man was ’s middags het bankgebouw binnengedrongen en had daar zes aanwezige personen gegijzeld. In de loop van de avond liet hij vijf gijzelaars gaan. De 34-jarige verdachte had al lange tijd zware psychische problemen, zei de politie.

De omgeving van de bank werd tijdens de gijzelingsactie afgesloten. Een speciale eenheid van de politie werd ingezet. Een politieman zei dat de verdachte bekend was bij de politie en op een watchlist van een veiligheidsdienst staat omdat hij een geradicaliseerde moslim zou zijn.

„We hebben hem geïdentificeerd. Hij staat op een volglijst. We weten dat hij is geradicaliseerd en aan een ernstige psychiatrische ziekte lijdt”, zei de politieman tegen persbureau Reuters.

De man zou met media willen spreken. De Franse omroep BFMTV meldde dat een onderhandelaar van de politie contact had opgenomen met de gijzelnemer. Hij zou gevraagd hebben om een motorscooter plus toegang tot sociale media.