Een gewapende man houdt in een tabakswinkel in het zuiden van Frankrijk enkele mensen gegijzeld. Het aantal gijzelaars is niet helemaal zeker. Franse media spreken van vier tot vijf mensen.

De gijzeling in de plaats Blagnac bij Toulouse zou zijn ontstaan na een mislukte overval. Het zou niet gaan om een terreurdaad. De politie heeft de omgeving afgezet en het publiek opgeroepen Blagnac te mijden.