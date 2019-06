Gijzeling in Franse gevangenis beëindigd

Een gevangene heeft in een gevangenis in Condé-sur-Sarthe in het noordwesten van Frankrijk twee bewakers uren gegijzeld Met een zelfgemaakt wapen bedreigde aan het begin van de avond een gevangenisbewaarder en een stagiaire.

Kort voor middernacht werd de 52-jarige bewaarder vrijgelaten door de gijzelnemer. Rond half drie mocht de stagiaire gaan. Er waren speciale politieagenten maar de gevangenis gebracht om de gijzeling te beëindigen. De gijzelnemer, een 35-jarige Fransman was vaker verantwoordelijk voor gijzelingen. Hij zit onder meer vast voor moord op een medegevangene, zo schrijft Le Parisien.

In de gevangenis zitten gevaarlijke of geradicaliseerde veroordeelden en gevangenen met zware disciplinaire problemen. De gevangenis nam extra veiligheidsmaatregelen nadat een gedetineerde in maart twee gevangenisbewaarders had gestoken met een zelfgemaakt mes.