Gijzelaars Franse tabakszaak vrij

De vier vrouwen die dinsdag urenlang zijn gegijzeld in het zuiden van Frankrijk zijn vrij. Een gewapende jongen van 17 viel aan het eind van de middag een tabakszaak annex café en wedkantoor binnen in Blagnac, vlakbij Toulouse, en gijzelde het viertal.

Volgens een politiebron ging het om de eigenaresse en medewerksters. Een van hen mocht rond 20.00 uur gaan. Vijf kwartier later kwamen ook de anderen ongedeerd naar buiten.

De jeugdige verdachte zit nog verschanst in het pand. Hij claimde tot de gewapende tak van de ‘gele hesjes’ te behoren. Voordat hij tot de gijzeling overging schoot hij tweemaal in de lucht. De lokale krant La Depêche du Midi meldde dat er een mislukte overval aan voorafging. Er is geen reden te veronderstellen dat er sprake was van een terreurdaad.

Speciale politie-eenheden en brandweer legden een kordon rond het pand en enkele belendende winkels. Het personeel van een reisbureau kon bijtijds in veiligheid worden gebracht.