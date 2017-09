Gigantische ijsberg op drift

Een enorme ijsberg is afgebroken van de Zuidpool en op weg naar open zee. Dat blijkt uit satellietbeelden van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

De ijsberg is twee keer zo groot als Luxemburg. Hij scheurde al in juli af, maar bleef daarna op zijn plek en tikte tegen het achtergebleven ijs aan. Dat is niet ongebruikelijk, ijsbergen kunnen jaren op hun plek blijven liggen. Maar inmiddels is er een gat van 18 kilometer tussen de ijsberg en Antarctica ontstaan.

De ijsberg is 175 kilometer lang en op sommige plekken 50 kilometer breed. Op zee kan hij een risico worden. Antarctica ligt buiten belangrijke handelsroutes, maar is wel een bestemming voor cruiseschepen vanuit Zuid-Amerika. In 2009 werden meer dan 150 passagiers en de bemanning geëvacueerd toen hun schip MTV Explorer op een ijsberg was gevaren.