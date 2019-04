Giften stromen binnen voor Notre-Dame

Franse miljardairs stellen honderden miljoenen euro’s beschikbaar voor de wederopbouw van de kathedraal Notre-Dame de Paris. Het luxe goederenconcern LVMH en de familie van LVMH-oprichter Bernard Arnault stellen 200 miljoen euro beschikbaar voor het herstel van de kerk.

De gift volgt op de mededeling van François-Henri Pinault van het ook in luxe artikelen actieve bedrijf Kering. Pinault heeft laten weten 100 miljoen beschikbaar te stellen. Hij reageerde snel op de aankondiging van president Emmanuel Macron dat er geld zal worden ingezameld voor de wederopbouw. Pinault doet de gift via de investeringsmaatschappij van de familie Pinault: Groupe Artémis.

Burgemeester Anne Hidalgo heeft dinsdag gezegd dat ze een grote internationale conferentie wil organiseren voor donateurs en deskundigen voor de wederopbouw.

Hoe groot de schade is die de brand heeft veroorzaakt is nog niet bekend. De structuur lijkt de brand op het nippertje te hebben doorstaan. Frankrijk heeft veel religieuze kunst verloren, vooral tijdens de revolutie eind 18e eeuw toen ook de Notre-Dame werd geplunderd en deels verwoest. Het herstel van de in de Eerste Wereldoorlog verwoeste kathedraal van Reims duurde van 1920 tot 1938.