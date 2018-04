„Gifgasaanval door Syrische helikopters”

Het onlineonderzoeksplatform Bellingcat acht het aannemelijk dat als er gifgas is gebruikt in Oost-Ghouta, het Syrische leger die aanval heeft uitgevoerd. Het is „zeer waarschijnlijk” dat zaterdag tientallen mensen om het leven zijn gekomen door een gifgasaanval met helikopters die afkomstig waren van een steunpunt van de Syrische luchtmacht in de buurt. Dat bericht heeft Bellingcat woensdag naar buiten gebracht.

Vliegtuigspotters hebben heli’s van het type Mi-8 Hip ongeveer een half uur voor de aanval zien opstijgen van de basis Dmeir en richting Oost-Ghouta zien gaan. Dezelfde toestellen zijn kort voor de aanval ook boven de stad Douma gesignaleerd. Beeldmateriaal toont een gascilinder op het dak van een huis waarin later tal van doden zijn gevonden. Soortgelijke gasflessen zijn ook in het verleden afgeworpen door Mi-8 Hip-helikopters.

Bellingcat vergeleek voor zijn conclusies verscheidene video-opnames en foto’s over deze gebeurtenis en legde de verklaringen van ooggetuigen, activisten en hulporganisaties naast elkaar. Het platform van de Brit Eliot Higgins heeft met deze werkwijze voor de analyse van vrij beschikbare internetinformatie internationaal naam gemaakt.