„Gifaanval Douma gemaakte beschuldiging”

Rusland wijst berichten over het gebruik van gifgas in het Syrische Douma stellig van de hand. Volgens een hoge militair gaat het om „in elkaar gezette beschuldigingen”. Rusland steunt de Syrische president Bashar al-Assad.

Twee hulporganisaties, waaronder De Witte Helmen, meldden eerder dat er tientallen doden waren gevallen door een aanval met mogelijk giftige chemicaliën in Douma. Er is sprake van zeventig tot honderdvijftig mensen die om het leven zijn gekomen. Op Twitter circuleerden beelden van slachtoffers die in kelders door de gifaanval gestikt zouden zijn.

Officiële bronnen hebben de aanval en het dodental niet bevestigd.

Douma is de laatste stad in de regio Oost-Ghouta die in handen is van de rebellengroep Jaish al-Islam.