Gibraltar houdt kapitein Iraanse tanker aan

De politie van de Britse kroonkolonie Gibraltar heeft de kapitein en de eerste stuurman aangehouden van een onder Panamese vlag varende Iraanse tanker, de Grace 1. Het schip werd afgelopen week door Britse militairen geënterd, tot woede van Iran. De mammoettanker zou in strijd met Europese sanctievoorschriften olie naar Syrië varen.

Iran is woedend over de ‘kaping’ van het schip. Het land zou azen op wraakacties in de drukke wateren voor zijn zuidkust. Amerikaanse en Britse bronnen hebben Iran ervan beschuldigd geprobeerd te hebben een onder Britse vlag varende tanker de doorgang te belemmeren in de Straat van Hormuz. Teheran bestrijdt dat.