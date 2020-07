Ghislaine Maxwell voorgeleid in hoop op borgtocht

De 58-jarige Ghislaine Maxwell, verdacht van medeplichtigheid aan kindermisbruik van haar ex Jeffrey Epstein (1953-2019), wordt voorgeleid. Ze kan behalve zich niet schuldig te verklaren ook een poging doen op borgtocht vrij te komen. Haar advocaten willen dat ze tegen een borgsom van 5 miljoen dollar voorlopig vrijkomt vanwege het gevaar op een coronabesmetting in de gevangenis in New York en vanwege het feit dat ze nooit zou hebben geprobeerd het land te verlaten ook al heeft ze drie paspoorten.

Aanklagers stellen dat ze onder geen beding de cel uit mag, omdat ze "extreem vluchtgevaarlijk" is. Maxwell is de jongste dochter van mediamagnaat Robert Maxwell (1923-1991) en was een prominente 'socialite'. Ze introduceerde Epstein volgens Britse media bij tal van kopstukken onder wie presidenten, artiesten, zakenmagnaten en de Britse prins Andrew.

‘FBI moest deur Epstein-vertrouweling Maxwell openbreken’

Ze verdween volkomen uit beeld, nadat Epstein 6 juli vorig jaar weer wegens sekshandel met kinderen gevangen was gezet. Hij stierf ruim een maand later in dezelfde gevangenis waar Maxwell zit. Ze zou tientallen keren in de VS zijn verhuisd voordat ze eind vorig jaar in New Hampshire onder de naam van een bedrijf een afgelegen landhuis kocht. Ze is daar 2 juli gearresteerd.

Maxwell bestrijdt alle beschuldigingen. Die vloeien voort uit verklaringen van mensen die zeggen in de jaren 1994 - 1997 slachtoffer van Epstein en Maxwell te zijn geweest. Maxwell wordt beschuldigd van verleiding van minderjarigen voor seks, sekshandel met kinderen en meineed. Ze riskeert een erg lange celstraf.