Ghislaine Maxwell volgende week voor de rechter in New York

Ghislaine Maxwell, de vermeende handlanger van de overleden Amerikaanse zedendelinquent en multimiljonair Jeffrey Epstein, moet volgende week voor het eerst voor de rechter verschijnen. Alison Nathan, rechter bij de federale rechtbank in Manhattan, meldde dat dinsdag om 13.00 uur (19.00 uur in Nederland) een zitting is. Die zal via een videoverbinding plaatsvinden.

De 58-jarige Maxwell werd donderdag in New Hampshire gearresteerd en is maandag overgebracht naar een gevangenis in New York. Ze was de ex-vriendin van Epstein en bleef ook na hun relatie bevriend met hem. Sommige vermeende slachtoffers van de multimiljonair zeggen dat Maxwell betrokken was bij het misbruik. Meerdere vrouwen hebben in rechtszaken gezegd dat Maxwell de leiding had over het ronselnetwerk van de multimiljonair.

Maxwell is de dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell die in 1991 van zijn jacht viel en in zee verdronk. Ze verdween uit beeld nadat Epstein vorig jaar zelfmoord had gepleegd in zijn cel.

Maxwell staat terecht voor zes aanklachten. Vier van de aanklachten hebben betrekking op ronselactiviteiten, waaronder het lokken van meisjes, het vervoeren van meisjes en het plannen daarvan, en twee vanwege meineed. Maxwell zou meineed hebben gepleegd toen ze volhield niets te weten van Epsteins misbruik.