‘Ghani wint meerderheid bij verkiezingen Afghanistan’

President Ashraf Ghani van Afghanistan kan zich zo goed als zeker opmaken voor een tweede termijn als leider van het land. De 70-jarige Ghani kreeg bij de laatste presidentsverkiezingen 51 procent van de stemmen, zo blijkt zondag uit de eerste resultaten van de onafhankelijke kiescommissie. Zijn rivaal Abdullah Abdullah kwam uit op 39 procent van de stemmen. Kandidaten mogen formeel ingaan tegen de uitslag door een klacht in te dienen.

De verkiezingen, die een lage opkomst hadden, werden al gehouden op 28 september. Beide kandidaten eisten toen al de overwinning op, maar de verkiezingscommissie weigerde daaraan toe te geven. „Een kandidaat kan zichzelf niet tot winnaar uitroepen. Wettelijk gezien is dat onze taak”, werd toen gezegd. Drie maanden later lijkt het erop dat Ghani nog zeker vijf jaar mag aanblijven als president. In 2014 werd hij voor het eerst gekozen.

De verkiezingsuitslag liet lange tijd op zich wachten, omdat er mogelijk gefraudeerd zou zijn. Die vermoedens zorgden voor onrust in Afghanistan.

Een deel van de hoofdstad Kabul was tijdens de verkiezingen in september op slot, vanwege de angst voor aanslagen. De Taliban dreigden namelijk met zelfmoordaanslagen en raketaanvallen. Uit voorzorg waren 100.000 militairen en agenten op de been.