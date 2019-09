Ghani wil gesprek Taliban na falen poging VS

De Afghaanse president Ashraf Ghani wil praten met de Taliban nu de pogingen van de Verenigde Staten om vrede te bewerkstelligen zijn stukgelopen. Dat doet hij alleen op voorwaarde dat de Taliban stopt met de terroristische aanslagen.

„Echte vrede is alleen mogelijk als de Taliban instemt met een staakt-het-vuren. Het grote obstakel is dat zij aanslagen blijven plegen”, staat in een verklaring van Ghani.

De Amerikaanse president Donald Trump staakte de vredesonderhandelingen met de Taliban, vanwege een recente aanslag waarbij elf mensen om het leven kwamen, onder wie een Amerikaanse soldaat. Trump zei dat hij Taliban-leiders had uitgenodigd voor gesprekken in het buitenverblijf Camp David.

Een woordvoerder van Ghani zegt dat de Afghaanse regering meer had verwacht van de Taliban. „De vredesonderhandelingen gaven de Taliban een mogelijkheid om deel te nemen aan de politiek”, aldus Sediq Sediqqi. „Wij hadden de verwachting dat dit zou leiden tot directe gesprekken tussen ons en de Taliban, maar zij deden geen enkele moeite om het gesprek aan te gaan.”

Ghani bedankte Trump en de VS in zijn verklaring voor de pogingen om vrede te stichten in Afghanistan. „We waarderen de pogingen van de VS en andere bondgenoten.”

De Taliban reageren boos op de actie van Trump. „De Amerikanen gaan meer lijden dan wie dan ook vanwege het staken van de gesprekken. Nu gaan nog meer Amerikanen hun leven verliezen.”

„Tot zaterdag verliep alles goed”, zegt een woordvoerder van de Taliban. „We hadden zelfs al gesprekken met de Afghaanse regering gepland staan op 23 september.”