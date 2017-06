Ghani: Pakistan voert stille oorlog

Pakistan is een stille oorlog begonnen tegen Afghanistan. Dat heeft president Ashraf Ghani dinsdag in hoofdstad Kabul gezegd. Volgens de Afghaanse president heeft het buurland met herhaalde bomaanvallen in Kabul afgelopen week zijn land heimelijk de oorlog verklaard.

Vorige week was er een zware bomaanslag in het centrum van Kabul. Meer dan 150 mensen vonden de dood. Daarmee is de aanslag de dodelijkste sinds 2001 toen de Taliban werden verjaagd. De Afghaanse inlichtingendienst gaat er nog altijd vanuit dat het militante Afghaanse Haqqani-netwerk achter de aanval zit en hulp heeft gekregen van de Pakistaanse geheime dienst ISI. Zaterdag waren er opnieuw explosies in de stad.

In een reactie noemde het Pakistaanse leger de beschuldigingen van Ghani „ongegrond”. Pakistan blijft volhouden niets met de aanslagen te maken te hebben.