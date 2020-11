Ghanese oud-president Rawlings (73) overleden

Voormalig president van Ghana Jerry J. Rawlings (73) is donderdagochtend overleden. Hij stierf in een ziekenhuis in de hoofdstad Accra, melden presidentiële bronnen.

Rawlings, voluit Jerry John Rawlings, was een Ghanees militair en politiek leider die twee keer (in 1979 en 1981) de regering omverwierp en de macht overnam. Zijn tweede regeerperiode (1981-2001) gaf Ghana politieke stabiliteit en een bekwaam economisch management.

Rawlings lag ongeveer een week in het ziekenhuis met een onbekende kwaal. Hij zou volgens lokale media ziek zijn geworden na de begrafenis van zijn moeder, zo’n drie weken geleden.