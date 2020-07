Gezondheidsminister Nieuw-Zeeland weg om oplaaien coronavirus

David Clark, minister van Volksgezondheid in Nieuw-Zeeland, heeft zijn ontslag ingediend na recente misstappen van zijn departement en persoonlijke fouten in de aanpak van de coronacrisis. Het land heeft de afgelopen weken te maken met nieuwe coronabesmettingen nadat de groei van het aantal gevallen afgelopen maand tot nul was teruggebracht.

„Het is me duidelijk geworden dat mijn aanblijven van negatieve invloed is voor de aanpak van de regering op Covid-19 en de wereldwijde pandemie,” zei hij in een persconferentie. Clark zei dat premier Jacinda Ardern zijn ontslag heeft geaccepteerd.

Het ging half juni mis toen twee Nieuw-Zeelandse zussen die waren teruggekeerd uit Groot-Brittannië, waar ze een stervende ouder hadden bezocht, het virus bleken te hebben. Ze kregen toestemming om de verplichte quarantaine te verlaten terwijl ze niet waren getest.

Later bleek dat ze het coronavirus onder de leden hadden waardoor Nieuw-Zeeland voor het eerst in 24 dagen weer besmettingen moest melden. De autoriteiten hebben inmiddels 320 mensen in kaart gebracht waarmee de vrouwen contact hebben gehad. Ardern omschreef de fout als onacceptabel.