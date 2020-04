Gezondheidsminister Nieuw-Zeeland bestraft om coronablunder

De minister van Gezondheid van Nieuw-Zeeland is bestraft omdat hij met zijn gezin naar het strand is gereden, tegen alle strikte coronamaatregelen in. Premier Jacinda Ardern zei dat ze hem eigenlijk wilde ontslaan. Maar ze heeft de bewindsman nodig in deze coronacrisis. Daarom nam ze hem andere taken af.

De bewuste minister David Clark lapte enkele keren de coronaregels aan zijn laars. Zo reed hij ook onnodig met de auto naar een park om daar te mountainbiken. Clark noemt zichzelf nu een „idioot en ik begrijp waarom iedereen boos op me is”.

Zondag zag de corona-adviseur van de Schotse regering zich gedwongen af te treden nadat ze met haar familie naar haar buitenverblijf was gereden. Ze was het gezicht van de Schotse campagne tegen het coronavirus.