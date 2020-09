Gezondheidsinstituten VS: effect plasmatherapie niet bewezen

Een expertpanel van de Nationale Gezondheidsinstituten van de Verenigde Staten (NIH) stelt dat er geen bewezen effect uitgaat van de door president Donald Trump aangeprezen plasmatherapie voor coronapatiënten. De voedsel- en medicijnenwaakhond FDA besloot de therapie versneld goed te keuren, mede nadat Trump de nodige druk had uitgeoefend.

De gezondheidsinstituten stellen dat uit een analyse blijkt dat er geen verschil is in de overlevingscijfers in 7 dagen tussen patiënten die wel plasma met antilichamen van herstelde patiënten kregen toegediend, en patiënten die de vermeende remedie niet kregen.

De verklaring van de NIH staat in groot contrast met de beweringen van president Trump en FDA-hoofd Steve Hahn een week geleden bij een persconferentie vanuit het Witte Huis. Daar werd gesteld dat plasmatherapie ervoor kan zorgen dat er 35 procent minder doden door Covid-19 kunnen vallen.

Hahn kwam daarop zwaar onder vuur te liggen binnen de medische gemeenschap. „We kunnen de levens van 330 miljoen Amerikanen niet toevertrouwen aan iemand die dienstbaar is aan de grillen van Donald Trump, ongekende promotie van onbewezen therapieën, schandelijke leugens en politieke motivaties”, schreef een hoogleraar moleculaire geneeskunde en hoofdredacteur van een medisch tijdschrift in een open brief aan Hahn.

Trump lijkt erop gebrand te zijn om voor de verkiezingen in november een vaccin of remedie tegen het coronavirus te vinden. Een dag voor de persconferentie klaagde Trump dat ambtenaren bewust de ontwikkeling van een middel tegen Covid-19 zouden vertragen om de verkiezingen in zijn nadeel te beïnvloeden. Daarbij ging de president zo ver om te beweren dat er sprake is van een samenzwering tegen hem.

De Verenigde Staten zijn van alle landen het zwaarst getroffen door het nieuwe coronavirus. Van de meer dan 6 miljoen mensen bij wie een besmetting is vastgesteld, zijn er 184.320 overleden.