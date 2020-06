Gezondheidsdienst: meer dan 20 miljoen besmettingen in de VS

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC vermoedt dat meer dan 20 miljoen mensen in de Verenigde Staten besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat is meer dan tien keer zoveel als het officiƫle aantal vastgestelde infecties.

Het CDC baseert zich voor de schatting op tests op antistoffen tegen het virus. Daaruit valt op te maken of iemand besmet is geweest.

Met name deelstaten in het zuiden en westen van de VS hebben de afgelopen dagen het aantal nieuwe besmettingen sterk zien stijgen. Meerdere overheidsfunctionarissen hebben opgemerkt dat het in veel van de nieuwe gevallen om jonge mensen gaat die geen ziekteverschijnselen hebben.

In de VS zijn ruim 2,3 miljoen infecties vastgesteld en meer dan 120.000 mensen gestorven aan Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het virus. Van woensdag op donderdag kwamen er meer dan 36.000 nieuwe vastgestelde gevallen bij.