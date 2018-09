Gezochte Russen: we zijn geen spionnen

Twee Russen die zich lieten interviewen voor de Russische televisie, zeggen ten onrechte te worden beschuldigd van de moordaanslag op Sergej Skripal in Salisbury. De mannen vierden naar eigen zeggen op een ongelukkig moment vakantie in Zuid-Engeland. Ze ontkenden voor de militaire inlichtingendienst GROe te werken.

De Britse autoriteiten zeggen dat de hoofdverdachten in de zaak-Skripal werkten voor de GROe. Ze gebruikten de namen Alexander Petrov en Roeslan Bosjirov. Die mannen zouden zich later hebben gemeld bij nieuwszender RT, het vroegere Russia Today. Het duo dat daar een interview gaf, vertoonde gelijkenissen met de mannen die door Groot-Brittannië worden gezocht.

Een van de mannen vertelde dat vrienden hadden geadviseerd het „prachtige” Salisbury en de bekende kathedraal te bezoeken. Ze bleven daar aanvankelijk minder dan een uur, vanwege het slechte weer. Als ze in die periode in de buurt van het huis van Skripal waren, was dat volgens hen puur toeval. „We weten niet waar dat is”, zei één van de mannen.

De Russen benadrukten gewone zakenlieden te zijn, die de dupe zijn geworden van een „ongelofelijk toeval”.