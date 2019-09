Gezochte rebellenleider gedood in Congo

Sylvestre Mudacumura, bevelhebber van de Democratische Strijdkrachten voor de Bevrijding van Rwanda, is door het Congolese leger doodgeschoten. Dat laten de autoriteiten in Congo weten. Mudacumura werd gezocht door het Internationaal Strafhof in Den Haag vanwege oorlogsmisdaden. Hij zou dinsdagnacht zijn omgekomen in de provincie Kivu.

Mudacumura zou zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan verkrachting, marteling en plundering. De Democratische Strijdkrachten voor de Bevrijding van Rwanda is een Hutu-rebellenbeweging die in 2000 werd opgericht.

De beweging vecht tegen de Rwandese strijdkrachten, die grotendeels bestaan uit voormalige Tutsi-rebellen van het Rwandees Patriottisch Front. Dat maakte in 1994 een einde aan de volkerenmoord in Rwanda.

Onduidelijk is onder welke omstandigheden Mudacumura precies om het leven is gekomen. Generaal Leon-Richard Kasonga zei dat de rebellenleider „definitief is geneutraliseerd”.