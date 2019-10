Gezochte moordenares gepakt in Duitsland

Een van de meest gezochte criminele vrouwen in Europa is gepakt in het Duitse Wuppertal. Het gaat om een 44-jarige Poolse die in haar vaderland was veroordeeld tot 25 jaar cel voor de moord op haar echtgenoot.

Volgens de rechtbank had ze hem geëxecuteerd. In 2013 wist ze uit de gevangenis te ontsnappen. Tot dinsdag bleef zij spoorloos. Ze werd opgepakt nadat een getuige zich had gemeld na een oproep op de televisie. Die had de vrouw herkend. Ze leefde jarenlang onder valse naam in de stad in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

De vrouw werd door de politieorganisatie Europol als een van meest gezochte vrouwen bestempeld. Ze wordt uitgeleverd aan Polen.