Gezochte militant blaast zichzelf op in Tunis

Een gezochte militant heeft zichzelf opgeblazen in de Tunesische hoofdstad Tunis nadat hij was omringd door de politie. De man droeg een riem met explosieven, zei een regeringswoordvoerder woensdag. Er waren geen andere slachtoffers.

Dit derde terroristische incident binnen een week komt enkele maanden voor verkiezingen in het land en op het hoogtepunt van het toeristisch seizoen, waarin Tunesiƫ hoopt op een recordaantal bezoekers.

Getuigen hadden tegen persbureau Reuters gezegd dat de man zichzelf had opgeblazen in de wijk Intilaka in Tunis, nadat hij was omsingeld door de politie. Bewoners hoorden een luide explosie.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat de politie het vuur opende op de man. Hij werd door de autoriteiten beschreven als een gezochte militant genaamd Aymen Smiri, zonder verder details te geven.