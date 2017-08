Gezochte Belgische in Griekenland aangehouden

Een 22-jarige Belgische tegen wie een Europees arrestatiebevel liep wegens betrokkenheid bij een terroristische organisatie, is op het Griekse eiland Corfu aangehouden.

Het Griekse nieuwsagentschap ANA/MPA meldde zaterdag dat de vrouw van Marokkaanse afkomst is. Ze werd gearresteerd aan boord van een veerboot die van het Italiaanse Bari naar Corfu voer. De Italiaanse autoriteiten hadden Griekenland ingelicht over de aanwezigheid van de jonge vrouw op de boot.

In Griekenland zijn er tot nu toe geen aanslagen met een radicaal-islamitische achtergrond gepleegd. Maar sommige terroristen die in België aanslagen pleegden, verbleven tijdelijk in Griekenland op hun weg van het Midden-Oosten naar West-Europa.