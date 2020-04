Gezichtsbedekking verplicht voor werkers in Los Angeles

De Amerikaanse stad Los Angeles heeft alle arbeiders in essentiële beroepen verplicht om tijdens hun werk iets voor het gezicht te dragen. De burgemeester van de Californische stad schrijft in een verklaring dat zij hun gezicht moeten bedekken met bijvoorbeeld sjaals of bandana’s.

Het gaat om mensen die niet in medische sectoren werken, zoals supermarktmedewerkers, loodgieters of maatschappelijk werkers. Zij moeten juist geen mondkapjes van medische kwaliteit dragen, gezien de grote tekorten die er zijn ontstaan. Al hun klanten moeten ook iets voor hun neus en mond dragen. Hen mag dienst worden geweigerd als ze dat niet hebben. Wie zich niet aan de regels houdt kan een boete of zelfs celstraf krijgen, aldus de burgemeester.

Om het virus verder terug te dringen is het in Los Angeles bovendien voor meer mensen mogelijk om gratis getest te worden, laat de burgemeester op Twitter weten. Het gaat om mensen die symptomen hebben, of niet kunnen werken omdat zij eerder contact hadden met een besmet persoon.

Alleen al in de stad zijn bijna zevenduizend mensen besmet met het coronavirus. Ongeveer 170 van hen overleefden de besmetting niet.