Gezicht van de Italiaanse coronastrijd door koorts geveld

Het ‘gezicht’ van de Italiaanse strijd tegen het coronavirus is geveld door koorts. Het gaat om het hoofd van de burgerbescherming, Angelo Borrelli. Hij presenteerde dagelijks op een persconferentie de jongste aantallen doden en besmettingen.

Door het uitvallen van Borrelli gaat in ieder geval woensdag die persconferentie niet door. De cijfers komen via een persverklaring, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Een paar dagen geleden was Borrelli nog negatief getest.

De burgerbescherming had onlangs bekendgemaakt dat twaalf medewerkers besmet zijn met het virus. Ook ex-leider Guido Bertolaso testte positief.