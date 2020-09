Gezicht opperrechter omgezet als beeldmerk

Vraag een Nederlander wie er allemaal in de Hoge Raad zitten, en hij kijkt je glazig aan. Vraag een Amerikaan wie er recht spreekt in het hooggerechtshof, en je krijgt een heel verhaal. Grote kans dat hij alle negen leden kent.

Ruth Bader Ginsburg was zodoende een bekende Amerikaan. Toen zij een week geleden stierf, riep haar dood onmiddellijk emotie op. Die emotie is niet alleen verdriet, die past bij een sterfgeval. Het hooggerechtshof is in het verdeelde Amerika volkomen gepolitiseerd. Dus die emotie is voor een deel ook politieke spanning.

De huidige president is niet van plan Ginsburg door een medestander te laten opvolgen. De overleden rechter dacht liberaal over gelijkheid, vrouwenrechten en abortus. Velen vrezen dat verworven rechten verloren zullen gaan; anderen hopen dat herstel in zicht komt.

Het is duidelijk dat RBG, zoals haar naam wordt afgekort, is overleden in een beeldcultuur. Duizenden Amerikanen die afscheid van haar kwamen nemen bij het gebouw van het hooggerechtshof, droegen iets dat bij haar paste. Kleine elementen werden zo gestileerd dat de drager daarvan direct met de overledene is verbonden. Zoals bijvoorbeeld een kanten kraagje dat past bij een rechterstoga. Of een linnen tasje met Ginsburgs gezicht. Of een mondkapje met een portret van haar. En als je echt een punt wilt maken, dan draag je dit allemaal tegelijk.