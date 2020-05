Gezant VS gaat in gesprek met Taliban over falende deal

De speciale Amerikaanse gezant voor Afghanistan, Zalmay Khalilzad, is naar Qatar gereisd om te spreken met vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban over de naleving van eerder gemaakte afspraken. Hij zal daarna ook weer naar de Afghaanse hoofdstad Kabul gaan om de regering daar te polsen en erop aandringen dat die ook alles doet om de deal tussen de Taliban en de VS tot een succes te maken.

Volgens Washington wil Khalilzad het met de Taliban hebben over „noodzakelijke stappen” om te komen tot onderhandelingen tussen alle Afghaanse partijen over een weg naar een wapenstilstand en vrede. Hij wil er op hameren dat de VS en de Taliban hebben afgesproken dat er behoorlijk minder geweld zou worden gepleegd en dat er zou worden onderhandeld. De deal lijkt te stranden, omdat er mogelijk wel relatief minder geweld is, maar politiek nog niets wezenlijks uit de overeenkomst is voortgekomen.

Eind februari hebben de Verenigde Staten en de soennitische extremisten van de Taliban met elkaar afgesproken minder geweld te gebruiken. Dan zou na vrijlating van gevangenen of gijzelaars worden onderhandeld tussen de Afghaanse partijen, inclusief de pro-westerse regering.

De Taliban zijn voornamelijk soennitische extremisten uit de Pathaanse bevolkingsgroep uit het oosten en zuiden. Die vormen de grootste bevolkingsgroep maar geen meerderheid. Het schrikbewind van de Taliban in de jaren 1996 -2001 is een nachtmerrie voor de meeste andere Afghanen die de gesprekken tussen de Taliban en de VS wantrouwen.

Washington maakte in 2001 met een invasie een einde aan het Talibanregime, maar wil een punt zetten achter de strijd die voor de VS de langste oorlog ooit is geworden.