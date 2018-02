Gezant paus hoort verhaal slachtoffer misbruik

In het misbruikschandaal rond de Chileense bisschop Juan Barros heeft Charles Scicluna, de gezant van het Vaticaan de eerste getuigenis van een misbruikslachtoffer gehoord.

De bisschop van Osorno wordt ervan beschuldigd een pedofiele priester die zich heeft vergrepen aan minderjarigen te hebben beschermd.

„Ik heb voor het eerst het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt”, vertelde slachtoffer Juan Carlos Cruz na zijn gesprek met Scicluna in New York.

De gezant reist door naar Chili waar hij de komende week nog meer slachtoffers gaat horen.

Paus Franciscus hield Barros eerder deze maand de hand boven het hoofd omdat bewijzen voor diens betrokkenheid ontbraken. Hij verontschuldigde zich tijdens de terugvlucht naar Rome wel voor zijn woordkeus.

De Chileense slachtoffers beweren dat Barros van de misstanden wist en dat hij zelfs aanwezig is geweest toen ze in 2011 werden misbruikt door de priester. De dader is door de rechtbank van het Vaticaan schuldig bevonden voor het misbruik.