De Iraanse ambassadeur in Londen is op het matje geroepen over de twisten rond de Iraanse tanker Adrian Darya 1. Het schip werd eerder aan de ketting gelegd in Gibraltar, maar mocht uiteindelijk verder varen als de lading olie niet naar Syrië zou worden gevaren.

Maar dat is volgens de Britse regering toch gedaan. Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab veroordeelde dinsdag dit „niet nakomen van de garanties” van Iraanse kant, aldus SkyNews.