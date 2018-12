‘Gewone’ tiener plande aanslag in Australië

Een Australische tiener (18) is veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf voor het plannen van een aanslag. Hij kocht twee jaar geleden bajonetten en messen bij een wapenwinkel, naar eigen zeggen om op „varkensjacht” te gaan.

Het hooggerechtshof in de staat Nieuw-Zuid-Wales oordeelde echter dat de jongen een „toegewijde terrorist” is die zich had laten inspireren door terreurorganisatie Islamitische Staat, berichten Australische media. De tiener zou het woord „varkens” tijdens zijn arrestatie herhaaldelijk hebben gebruikt om politiemensen te omschrijven.

De tiener hoorde de uitspraak in stilte aan en zwaaide toen hij werd weggeleid naar zijn vader. Die had verklaard dat zijn zoon voorheen een „normale zestienjarige moslimjongen” was. „Hij droeg gewone kleren, begon met meisjes te praten en te sporten en bleef de hele nacht op om op zijn Playstation te spelen.”

De jongen moet een gevangenisstraf van minstens twaalf en maximaal zestien jaar uitzitten. Hij had zelf beweerd dat hij de wapens kocht vanwege zijn interesse in jagen en kamperen, maar had bij zijn aanhouding onder meer een briefje bij zich waarin hij trouw zwoer aan het kalifaat.