Gewonden Turkije door raket uit Syrië

Door een vanuit Syrië afgeschoten raket zijn zeker tien gewonden gevallen in de Turkse plaats Kilis. Volgens het Turkse persbureau Dogan werd het projectiel gelanceerd in de regio Afrin waar een operatie van het Turkse leger gaande is tegen Syrische Koerden.

De raket raakte een moskee in het centrum van grensplaats Kilis. Zaterdag kwam een Syriër om het leven in het Turkse Reyhanli door een raket uit zijn vaderland en raakten 46 mensen gewond. In Kilis vielen eerder ook al vijf gewonden door een raket.

Turkije begon afgelopen weekeinde een offensief tegen de Syrische Koerden in de grensregio Afrin.