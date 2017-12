Gewonden na bomexplosie winkelcentrum Rusland

Door een bomexplosie in een winkelcentrum in de Russische stad Sint-Petersburg zijn woensdag meerdere gewonden gevallen. Zeker negen mensen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Een onbekend aantal lichtgewonden kon ter plaatse worden behandeld.

Het Russische persbureau Tass meldde dat het ging het om een klein, zelfgebouwd explosief. De autoriteiten sluiten inmiddels geen enkel motief uit. Eerder hadden ze gezegd dat van een terroristische aanslag geen sprake was. Volgens Russische media was de bom verstopt in een locker in een supermarkt.

In april pleegden islamitische terroristen een bomaanslag in de metro van Sint-Petersburg. Daardoor vielen vijftien doden.